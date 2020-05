Stiri pe aceeasi tema

- Elevii din anii terminali se intorc pe 2 iunie la scoala, pana pe 12 iunie urmand sa faca pregatire pentru examenele nationale – Evaluarea Nationala si Bacalaureat. Ministrul Educatiei, Monica Anisie, anunta recent ca in perioada 2 – 12 iunie se vor realiza numai activitati de pregatire si consiliere…

- In doar cateva zile, elevii din anii terminali vor reveni in bancile școlilor pentru a susține examene. Insa, maștile pe care elevii ar trebui sa le poarte ca sa fie protejați nu au fost inca achiziționate.Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a declarat, miercuri, la inceputul sedintei de Guvern,…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie , a anunțat ca, in condițiile unei medii sub 5,00 pe primul semestru, elevii in cauza nu risca sub nicio forma corigența pe vara, intrucat evaluarea pe semestrul al II-lea va fi facuta astfel incat toti elevii sa poata trece anul. Vor da o lucrare, vor fi puși sa faca…

- Elevii care sunt diagnosticati cu COVID-19 pot sustine examenele de Bacalaureat sau Evaluare nationala cu masuri de siguranta, a declarat, duminica seara, ministrul Educatiei, Monica Anisie. „Acestia (n.r. copii diagnosticati cu COVID-19) pot da examenul in conditii de siguranta, izolati, singuri in…

- Ziarul Unirea Cum vor susține examenele de Evaluare Naționala și Bacalaureat elevii care fac parte din familii in care cineva e in izolare sau infectat. Ministrul educației: Izolați, singuri in sala Monica Anisie, Ministrul Educației, a vorbit la Digi24 despre situațiile speciale care pot interveni…

- “Evaluarea Nationala se va sustine incepand din 15 iunie, iar la Bacalaureat noutatea va fi ca va incepe cu probele scrise, in 22 iunie, si va continua cu probele pentru competente. Calendarul va fi comunicat ulterior. Pentru cei care sustin examenele de certificare pentru invatamantul profesional si…

- Programele sunt prevazute in ordinul ministrului Educatiei privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Nationala pentru absolventii clasei a VIII-a si pentru probele scrise ale examenului national de Bacalaureat in anul scolar 2019 - 2020.Ordinul de ministru cuprinde in anexe noile programe…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a informat, printr-o postare pe Facebook, ca "in scurt timp'' Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEC) va transmite ce se va intampla cu examenele nationale, cand vor putea fi reluate cursurile si care vor fi...