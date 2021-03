Ministrul Educației anunță când va fi de acord cu închiderea școlilor din București „Nu vad de ce s-ar pune in discuție luni, 15 martie, inchiderea tuturor școlilor din București, atata vreme cat suntem, și speram cu toții sa ramanem, departe de pragul de 6 la mie in București. Pana la pragul legal stabilit de 6/1.000, in calitate de Ministru al Educației, nu voi fi de acord cu inchiderea școlilor. Alerta maxima in Capitala: IMPUȘCATURI in centrul orașului – Brigada ANTITERO intervine In același timp, indemn inca o data la prudența, la respectarea tuturor regulilor și la susținerea campaniei de vaccinare, pentru a face tot posibilul astfel incat sa nu se atinga pragul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

