Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat, joi, despre imaginile cu parintii care au asteptat ore in sir sa-si inscrie copiii la gradinite de vara, ca a trimis azi o nota in teritoriu pentru a suplimenta numarul de locuri, pe intreaga perioada a verii, in unitatile de invatamant preuniversitar, tinand…

- Locurile pentru Programul "Gradinita de vara" vor fi suplimentate, a declarta ministrul Educației, Ligia Deca. Ea a spus ca este "de neacceptat" ca parintii sa stea la cozi noaptea ca sa-și inscrie copiii.

- Ministrul Educației, Ligia Deca, a anunțat, joi, ca probele de competențe de la Bacalaureat se amana pentru zilele de 14-23 iunie, iar datele pentru probele scrise nu se modifica. Inscrierile pentru Bacalaureat si Evaluare Nationala pentru absolventii de clasa a VIII-a se vor prelungi pana pe 13 iunie,…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, anunta, joi, ca incheierea situatiei scolare pentru elevii din clasele terminale a fost prelungita pana in 13 iunie. In acest context, probele orale ale examenului de bacalaureat vor avea loc in perioada 14 – 23 iunie. Deocamdata, calendarul pentru probele scrise…

- Evaluarea Naționala 2023 se va susține, potrivit calendarului emis de Ministerul Educației, in luna iunie, pentru clasa a VIII-a și in luna mai pentru celelalte clase. Absolvenții clasei a 8-a vor susține examenul de Evaluare Naționala 2023 la doua materii - matematica și romana. In plus, elevii aparținand…

- Ministrul Educației, Ligia Deca, a facut, luni, primul anunț privind inscrierea la Bacalaureat, paralizata temporar de greva profesorilor. Perioada de inscriere se va prelungi daca nu vor fi inscriși la timp toți elevii, din cauza lipsei resurselor, a spus ministrul. „Incrierile la examenul de Bacalaureat…

- Ministrul Educației, Ligia Deca, a scos capul din nisip dupa o saptamana de silențio stampa și a facut primul anunț privind inscrierea la Bacalaureat, care a fost paralizata de greva profesorilor. Deca a declarat ca perioada de inscriere se va prelungi daca nu vor fi inscriși toți elevii, din cauza…

- Ministrul Educației, Ligia Deca, a facut primul anunț privind inscrierea la Bacalaureat, care a fost paralizata de greva profesorilor. Deca spune ca daca nu vor fi inscriși toți elevii, din cauza lipsei resuselor, perioada se va prelungi.Elevii le-au scris ministrului Educației și premierului, cerand…