- In contextul epidemiei de coronavirus și a deciziei ca școlile sa ramana inchise pana la toamna, Ministerul Educatiei a facut precizari in legatura cu felul in care vor fi incheiate mediile elevilor in acest an scolar, potrivit Adevarul. Ministerul a prevazut 5 situatii posibile in care se pot afla…

- Vezi cum se incheie anul școlar și cum se dau examenele. Anunțul oficial Evaluarea Nationala va incepe din 15 iunie, Bacalaureatul in 22 iunie, iar elevii din anii terminali merg la scoala in grupuri de maxim 10 persoane, pentru pregatirea examenelor nationale. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo…

- "Referitor la incheierea situatiei scolare, mediile vor fi incheiate cu minimum doua calificative sau note, așa cum am mai precizat. Insa nu se vor mai susține teze", a anuntat ministrul Educatiei, Monica Anisie. "Ministerul va elabora ghiduri meteodologice pentru fiecare disciplina, astfel incat…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, luni, ca scolile nu se vor mai deschide in acest an de invatamant. "S-a decis astazi ca, pentru majoritatea elevilor, in acest an scolar, gradinitele, scolile si universitatile sa nu se mai redeschida. Nu se va intoarce elevul, studentul fizic la cursuri", a…

- Ziarul Unirea S-a stabilit programa pentru Evaluarea Naționala și Bacalaureat 2020: Examenele se vor sustine pe baza materiei predate in primul semestru al anului scolar Monica Anisie, ministrul Educatiei a declarat marti ca a semnat ordinul referitor la programa pentru Bacalaureat și pentru Evaluarea…

- Presedintele Consiliului National al Rectorilor (CNR), Sorin Cimpeanu a declarat miercuri pentru Agerpres, ca examenul de admitere in facultati se va derula fara luarea in considerare a materiei aferente semestrului al II-lea din clasa a XII-a. Cimpeanu a dat asigurari ca nu exista ipoteza repetarii…

