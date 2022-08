Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, anunța cinci decizii majore, care au fost discutate cu sindicatele de profil și care vor fi introduse in textul proiectului de lege care va fi inaintat spre adoptare in Guvern.

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, anunța 5 decizii majore, care au fost discutate cu sindicatele de profil. Aceste 5 masuri vor schimba radical actualul sistem de educație, iar ”marea revoluție” va fi introducerea gramaticii limbii romane ca o proba distincta la examenul de Bacalaureat. In prezent,…

- Limba și literatura romana ar putea fi proba separata la Bacalaureat și dupa 2027, a anunțat ministrul Educației, Sorin Cimpeanu . Ministrul Educației , Sorin Cimpeanu a declarat ca Limba romana va avea examen separat la Bacalaureatul din anul 2027 și va atinge și partea de gramatica, relateaza edupedu.ro…

- Elevii cu rezultate bune la invațatura vor putea face doi ani de studii intr-unul singur an școlar, potrivit unui proiect de reforma al Ministerului Educatiei pentru viitoarea legislatie in domeniu. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca a stabilit, in cadrul unei dezbateri cu reprezentantii…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta, sambata, ca a stabilit, in cadrul unei dezbateri cu reprezentantii a peste doua sute de colegii nationale, unele "masuri de reforma" care sa fie introduse in viitoarea legislatie in domeniu, printre acestea regasindu-se aspecte care tin de admiterea in colegiile…

- Elevii suceveni care au obtinut media 10 la examenul de Evaluare Nationala, sesiunea iunie 2022, precum si cei care au obtinut acelasi rezultat la Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2022, vor fi recompensati cu premii in bani de la bugetul local al municipiului Suceava, hotarari in acest sens urmand…

- Școala romaneasca in 2022: din cei peste 203.000 de elevi care au intrat in clasa I acum 12 ani, doar 126.454 au ajuns sa dea examenul de Bacalaureat și doar 89.054 sa il ia. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat ca rata de promovarea din acest an este de 73,3%, cel mai ridicat nivel de promovare…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a exclus, joi, un examen de treapta la finalul celui de-al doilea an de studiu in invatamantul liceal, mentionand insa ca va exista o „adaptare a accesului” in liceu, solutiile regasindu-se in noua lege a invatamantului preuniversitar. „Examenele de treapta erau…