Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, face astazi, la ora 14.00, o declaratie de presa pe tema masurilor cu privire la reluarea cursurilor. De asemenea, demnitarul va anunta si daca profesorii vor intra in somaj tehnic dupa vacanta.

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat ca scenariul inghețarii anului școlar nu este luat in calcul. Anunțul a fost facut dupa ce vicepremierul Raluca Turcan a solicitat Ministerului Educației sa analizeze trei scenarii in privința anului școlar in curs, in contextul coronavirusului, inclusiv…

- Ministrul Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie, spune ca anul scolar nu va fi inghetat ca urmare suspendarii cursurilor din cauza infectiilor cu coronavirus, iar elevii nu vor fi nevoiti sa repete anul. Anisie sustine ca ministerul pregateste masuri astfel incat elevii si studentii sa incheie anul…

- Propunerea Consiliului Elevilor ca anul școlar 2020-2021 sa inceapa de la 1 septembrie nu poate fi luata in considerarea de catre Ministerul Educației, anunța Digi 24.Ministrul Educației, Monica Anisie, a explicat ca este imposibil ca cererea elevilor sa fie luata in considerare, printre motivele invocate…