Ministrul Educatiei, anunt in legatura cu manualele scolare "Am dori ca in toamna sa avem un simpozion, o conferinta, un grup de lucru in care sa incercam sa instruim cat mai multe cadre didactice pentru a putea elabora manuale scolare, deoarece avem o criza de scriitori de manuale. De exemplu, inca avem o lipsa a manualelor de limba engleza. Nu am primit manuscrise suficiente care sa se califice pentru a avea manual de limba engleza. Uimitor, dar aceasta este realitatea si in general nu avem suficient de multe manuscrise astfel incat sa avem pentru fiecare disciplina cel putin trei manuale pe care sa le oferim cadrelor didactice sa fie ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

Sursa articol: portalinvatamant.ro

