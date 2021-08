Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a facut precizari referitoare la modul de functionare a creselor si gradinitelor in situatia in care localitatile intra in carantina. Sorin Cimpeanu a anuntat ca unitatile de invatamant pentru prescolari vor functiona cu prezenta fizica si vor ramane deschise pana…

- La apariția unui caz de COVID-19 intr-o clasa, toți elevii din acea clasa trec automat in online daca nu iși dau acordul sa fie testați, potrivit ministrului Educației, Sorin Cimpeanu. Acesta a explicat, marți, intr-o conferința de presa, ce se intampla la apariția primului caz de COVID-19 intr-o clasa:…

- Ministrul Sanatații: La incidența peste 6 la mie, doua posibile scenarii: Trecerea in invațamant online integral sau sistem hibrid cu invațamant online pentru nevaccinați și netrecuți prin boala și posibilitatea de a invața fața in fața pentru ceilalți. Maștile textile nu mai sunt acceptate la școala,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat la B1 TV ca este inacceptabila continuarea pierderii prin sistemul de invatamant online si ca in acest moment varianta luata in calcul este inceperea scolii din 13 septembrie, in format fizic. „Suntem in contact permanent si cu Ministerul Sanatatii,…

- An școlar 2021-2022: Ce elevi vor putea sta ACASA din septembrie, la școala online An școlar 2021-2022: Ce elevi vor putea sta ACASA din septembrie, la școala online Sorin Cimpeanu nu exclude posibilitatea de a folosi in continuare scenariile, dar spune ca acestea vor fi doar o varianta de rezerva.…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, se declara convins ca un eventual val patru al pandemiei de COVID-19 nu va fi atat de agresiv incat sa impiedice derularea normala a procesului de invatamant. El spune ca prezenta fizica la cursuri este necesara pentru a stopa pierderile nu numai in plan educational,…

- Universitatile au inregistrat un procent de vaccinare anti-COVID a personalului peste media de 60% a sistemului de invatamant, a declarat, duminica, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. El a adaugat ca, in locul obligativitatii imunizarii, prefera organizarea de centre si promovarea importantei si necesitatii…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat intr-o conferinta de presa ca 60% din personalul din invatamant este vaccinat anti-COVID cu una sau doua doze. “Imi permit sa fiu optimist cu modul in care este pregatita Romania pentru a face fata unui eventual val patru. Din perspectiva functionarii…