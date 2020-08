Stiri pe aceeasi tema

- PSD cere Guvernului PNL sa faca „tot posibilul” ca anul scolar sa inceapa in siguranta, spunand ca educatia online este „imposibila” in multe zone si, chiar daca se poate desfasura, studii „solide” arata „cat de complexe si grave sunt urmarile asupra copiilor”. „Copiii trebuie sa mearga la #școala,…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, spune ca scenariul cel mai probabil pentru inceperea anului școlar din septembrie este sistemul hibrid, in care o parte dintre elevi vor merge la școala, iar alții vor invața online, prin rotație, potrivit RFI, noteaza digi24.ro. „Vazand situația epidemiologica la…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a declarat ca o decizie in privinta inceperii anului scolar va fi luata in functie de evolutia situatiei epidemiologice si a precizat ca, cel mai probabil, scenariul „hibrid”, in care, prin rotatie, unii elevi vor merge la scoala, iar altii vor face ore online, ar…

- Ministrul Educației a recunoscut ca sunt șanse mici ca școala sa inceapa in regim normal din toamna avand in vedere creșterea cazurilor COVID din Romania. Monica Anisie susține ca situația actuala nu permite ca toți elevii sa fie aduși in clase. ”Am analizat modalitațile in care am putea redeschide…

- Viitorul an școlar va fi unul complet diferit pentru ca elevii vor invața in condiții cu totul speciale pentru a preveni raspandirea coronavirusului. Aflata intr-o vizita la Iași, ministrul Educației, Monica Anisie a declarat in cadrul unei conferințe de presa ca la nivelul Guvernului a fost creat un…

- "In septembrie e prevazut ca totul decurge normal. Nu sunt prevazute masuri in acest moment", a declarat Raed Arafat la, Digi24.ro, cu privire la reluarea cursurilor in toamna. Din cauza pandemiei de coronavirus, in semestrul doi, elevii au invatat online. Ministrul Educatiei, Monica Anisie,…

- Monica Anisie a explicat, ca, daca temerile expertilor se adeveresc si din toamna ne vom confunta cu un nou val de COVID-19, elevii ar putea veni prin rotatie la scoala, un alt scenariu fiind acela in care, luand in calcul si experienta altor tari, orele de curs sa se desfasoare in containere sau in…

- Ministrul Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie, si cel al Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, au discutat despre sportul scolar si organizarea viitoarelor competitii, la care isi doresc sa participe cat mai multi copii.