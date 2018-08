Ministrul Educatiei a prezentat BILANTUL primelor 6 luni de activitate

Puteti vedea aici prezentarea integrala a ministrului Educatiei in legatura cu activitatea sa din perioada februarie - august 2018. In debutul conferintei de presa, Valentin Popa a precizat ca saptamana trecuta a avut loc o prima intalnire a Consiliului Consultativ care lucreaza la elaborarea unei noi Legi a Educatiei, "conform programului de guvernare". Printre domeniile cheie in care se va interveni sunt "curriculumul, managementul si formarea cadrelor didactice, finantarea, evaluarea si cercetarea in invatamant", a precizat acesta. Principalele ...