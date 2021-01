Ministrul Educației a dat ordin pentru reducerea numărului de elevi din clase Numarul maxim de elevi intr-o clasa de liceu va fi 26, la filiera teoretica, fața de 28, cat este acum, și de 24, fața de 28, la filiera tehnologica, potrivit unui ordin semnat joi seara de ministrul Educației. In baza acestor criterii va fi formata cifra de școlarizare pentru anul școlar urmator. Ordinul de ministru pentru […] The post Ministrul Educației a dat ordin pentru reducerea numarului de elevi din clase appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a semnat un ordin pentru reducerea numarului de elevi in clasele de liceu, decizia urmand a se aplica incepand din anul scolar viitor. Vor fi cel mult 24 de elevi pentru filiera tehnologica, vocationala si invatamantul profesional si 26 in clasele din liceele…

- Ministrul Educației, Sorin Mihai Cimpeanu, a decis ca numarul de elevi in clasele de inceput de ciclu in invatamantul liceal de zi, se va reduce de la 28 la 24 de elevi in clasa pentru filiera tehnologica și invațamantul profesional, și de la 28 la 26 de elevi in clasa pentru filiera teoretica, anunța…

- Oficialii din domeniul sanatații din Los Angeles au spus primilor respondenți sa nu mai aduca pacienți adulți care nu pot fi resuscitați la spitale, invocand o penurie de paturi și personal, deoarece ultima creștere COVID-19 a amenințat ca va copleși sistemele de sanatate din al doilea oraș ca marime…

- Oficialii din domeniul sanatații din Los Angeles au spus primilor respondenți sa nu mai aduca pacienți adulți care nu pot fi resuscitați la spitale, invocand o penurie de paturi și personal, deoarece ultima creștere COVID-19 a amenințat ca va copleși sistemele de sanatate din al doilea oraș ca marime…

- Guvernul adopta, in ședința din 6 ianuarie, o ordonanța care prelungește invațamantul online pana la inceputul semestrului II, la data de 8 februarie. Ministrul Educației a declarat ca vrea ca semestrul II sa fie organizat in formatul clasic, cu totți elevii prezenți fizic la școala. Sorin Cimpeanu…

- Scolile primare, gradinitele si centrele de ingrijire after-school din Bulgaria s-au redeschis dupa o luna ca urmare a numarului scazut de cazuri de contaminare cu noul coronavirus, informeaza dpa. Ministrul Educației din țara vecina a declarat ca “Cei mai multi parinti au fost de parere ca elevii din…

- Sute de mii de copii nu au acces la internet in comunitațile in care traiesc. Asta in condițiile in care aceștia studiaza online. “Aproximativ 400.000 de elevi din 3 milioane de elevi nu au acces la internet acasa. E vorba de comunitațile in care nu exista conexiune de internet acasa”, a declarat subsecretarul…

- Mai mulți adolescenți au incercat, luni, sa rastoarne o mașina a poliției in orasul Compiegne, de langa Paris, in semn de protest pentru menținerea școlilor deschise. Potrivit sindicatelor din politie, o masina a fortelor de ordine a fost vandalizata, in timp ce Le Figaro si ziarul local Oise Hebdo…