- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat marți, la Antena 3, ca in creșele din Romania sunt inscriși doar 4% din copii, fața de o rata care atinge și 70% in alte state. „Ar trebui sa aiba prioritate gradinitele si invatamantul primar. E segmentul care se preteaza cel mai putin la invatamantul…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat marți, la Antena 3, ca este intolerabila activitatea lui Alexandru Cumpanașu pe Tik Tok, acolo unde in calitate de „profu' online” poarta discuții controversate cu elevii intrate in atenția Poliției. „Cred ca jumatate din tara asta a colaborat cu…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat marți, la Antena 3, ca trecerea la predarea exclusiv online i-a prins „neinstruiți” pe cei mai mulți profesori. „Nu au fost instruiți, cea mai mare parte a lor. Foarte putini au fost instruiti pentru predare online. Au dus totusi procesul de…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat marți, la Antena 3, ca in ședința de Guvern de maine se va adopta o Ordonanța de Urgența care permite continuarea invațamantului exclusiv online pana pe 8 februarie, cand incepe semestrul II. Ministrul a adaugat ca nu a vrut ca OUG sa dea posibilitatea…

- Momentul deschiderii scolilor va fi stabilit impreuna cu Ministerul Sanatatii, in functie de evolutiile epidemiologice, a declarat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. Potrivit ministrului, se va lua in considerare si modul in care au procedat alte state. “Momentul deschiderii scolilor va fi stabilit…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat luni ca momentul deschiderii scolilor va fi stabilit impreuna cu Ministerul Sanatatii, in functie de evolutiile epidemiologice, transmite Agerpres. Potrivit ministrului, se va lua in considerare si modul in care au procedat alte state. „Momentul deschiderii…

- Viitorul premier Florin Cițu a anunțat, miercuri dimineața, ca bugetul pentru 2021 nu se va adopta pana la finalul acestui an, deși Parlamentul a fost investit și, pana de Craciun, va fi investit și noul Guvern. Cițu spune ca bugetul va fi adoptat in jurul datei de 10 ianuarie, transmite Antena3. The…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, 05 noiembrie 2020, ca masurile luate pana in prezent nu mai sunt suficiente si este nevoie de masuri mai ferme pentru controlul pandemiei de COVID-19. "Am avut astazi aproape 10.000 de cazuri noi de persoane care s-au imbolnavit, am avut si astazi multi,…