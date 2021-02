Ministrul Educației a anunțat la câte cazuri de infectare cu Covid-19 se vor suspenda cursurile Incepand cu data de 8 februarie copiii se vor intoarce in bancile școlilor. Sunt multe reguli pe care aceștia trebuie sa le respecte, in contextul pandemiei de coronavirus. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat la cate cazuri de infectare cu Covid-19 se vor suspenda cursurile. “Ministerul Educației va monitoriza cu comunitațile locale,ma bazez pe implicarea acestora pentru a asigura o stare cat mai buna in deschiderea școlilor din Romania. Știm de asemenea cand vor fi suspendate cursurile: la gradinița și ciclu primar se supenda 14 zile de la primul caz. La liceu și gimnaziu, la primul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

