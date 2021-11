Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat astazi ca de saptamana viitoare vor fi distribuite in școli testele de saliva. „Tocmai ce am avut o discuție cu ONAC (Oficiul National pentru Achizitii Centralizate), procedura de achiziție este in curs de finalizare, iar saptamana viitoare, am primit…

- Elevii reiau cursurile pe 8 noiembrie, a anuntat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, luni, intr-o declaratie de presa. Ministrul a mai spus ca de saptamana viitoare vor fi distribuite in școli testele de saliva.

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca, de saptamana viitoare, vor fi disponibile testele pe baza de saliva in scoli. Sorin Cimpeanu a fost intrebat, luni, intr-o conferinta de presa, care mai este situatia testelor de saliva pentru scoli. „Tocmai ce am avut o discutie cu reprezentantii…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a aprobat, sambata, folosirea testelor de saliva in școli, in scopul monitorizarii permanente și eficiente a riscului epidemiologic. ​​In acest sens, statul va cumpara 70 de milioane de teste de saliva pentru școli, decizia fiind aprobata sambata…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, afirma ca hotararea aprobata recent privind folosirea testelor rapide din saliva pentru depistarea infectiei cu SARS-CoV-2 ofera tuturor angajatilor din sistemul de educatie, si nu doar elevilor, posibilitatea de a folosi aceste teste. „In acest moment, din perspectiva…

- Elevii vor fi testati in scoli de doua ori pe saptamana cu teste de saliva – a declarat ministrul educatiei, Sorin Cimpeanu. Guvernul va aloca din fondul de rezerva banii necesari pentru a cumpara 70 de milioane de teste rapide antigen – a decis Comitetul National pentru Situatii de Urgenta. Acestea…

- Decizie de ultima ora in ședința de astazi a Comitetului Național pentru Situații de Urgența. 70 de milioane de teste de saliva vor fi achiziționate, pentru ca elevii infectați sa poata fi diagnosticați rapid și sa se evite astfel inchiderea unitaților școlare. “Se aproba stabilirea unei noi categorii…

- De astazi, incep controale in școli, anunța ministrul Educației. Respectiv, se verifica respectarea normelor sanitare in vigoare. Se intampla in timp ce testele de saliva pentru elevi și profesori, care vor fi folosite in școala, sunt inca la stadiul de promisiune. Ministerul Educației așteapta, la…