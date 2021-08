Ministrul Educației a anunțat condițiile în care pot fi organizate festivitățile de deschidere a anului școlar Ministrul Educației Sorin Cimpeanu a anunțat luni ca in 13 septembrie sunt permise festivitațile de deschidere a anului școlar 2021 – 2022, cu respectarea anumitor condiții. Ministrul Educației Sorin Cimpeanu spune ca in 13 septembie incepe școala cu prezența fizica pentru toți preșcolarii și elevii. „Am stabilit ca este normal sa permitem organizarea de festivitați […] Articolul Ministrul Educației a anunțat condițiile in care pot fi organizate festivitațile de deschidere a anului școlar a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

