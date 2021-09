Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a anuntat, duminica seara, ce decizie s-a luat in ceea ce priveste gradinitele si cresele. „Discutiile au fost purtate cu Ministerul Sanatatii, INSP, CNSU. Ministerul Educatiei a avut punctul de vedere conform caruia la gradinite e stupid, e o nerozie sa iti imaginezi…

- "Pana pe 13 septembrie, sper sa nu avem nicio școala in care sa nu se poata incepe cu prezența fizica din cauza depașirii pragului de 6 la mie", a declarat joi seara, la Tema zilei, ministrul Educației, Sorin Cimpeanu.

- Declaratie a ministrului educatiei, Sorin Cimpeanu, privind noul an școlar Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu. Foto: gov.ro. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (2 septembrie, ora 07:09:42) - Realizator: Fata de anul scolar trecut, din 13 septembrie, creste rata de infectare dintr-o localitate,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a facut precizari referitoare la modul de functionare a creselor si gradinitelor in situatia in care localitatile intra in carantina. Sorin Cimpeanu a anuntat ca unitatile de invatamant pentru prescolari vor functiona cu prezenta fizica si vor ramane deschise pana…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca, daca tendinta actuala de crestere a numarului de infectari cu SARS-CoV-2 se pastreaza, in luna octombrie ar putea fi atins pragul de sase cazuri de COVID-19 la o mie de locuitori, cand scolile din acea localitate vor trece in online. „Rata de infectare…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a explicat ca elevii vor fi testați in cazul in care un coleg de clasa este depistat cu infecție cu SARS-CoV-2. Daca este confirmata o a doua imbolnavire, clasa va trece in online, insa autoritațile iau in calcul și ipoteza de a le permite celor vaccinați sa participe…

- Ministerul Educației ia in discutie posibilitatea ca si in localitatile cu rate de infectare de peste 6 la mie copiii de cresa si cei de gradinita sa poata merge la unitatile scolare, atata vreme cat localitatea nu intra in carantina, spune Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. Ministrul a mai anuntat…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, spune ca autoritațile locale pot prelua creșele pentru a le integra in subordinea gradinițelor, iar acolo unde nu exista solicitare in acest sens, Ministerul Educației va ...