- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) avertizeaza ca nu poate fi permisa nicio greșeala odata cu redeschiderea școlilor, din 8 februarie. Asta deoarece costul platit ar putea fi sanatatea copiilor și a cadrelor didactice. Sindicatele cer, intre altele, asigurarea echipamentelor si a produselor…

- Dupa redeschiderea școlilor, unii elevi vor continua sa invețe online. Care sunt aceștia. Ministrul Educației a anunțat care sunt categoriile de elevi care vor putea continua cursurile online, chiar și cand se va reveni la prezența fizica in bancile școlilor, dupa relaxarea restricțiilor sanitare. Sorin…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca scenariul hibrid nu poate fi eliminat si a precizat care sunt situatiile in care o parte dintre elevi pot face orele online, de acasa, informeaza Edupedu . Sorin Cimpeanu anunta in urma cu doua saptamani ca sistemul hibrid dispare complet , insa acum…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca elevii care isi vor relua fizic cursurile vor primi masti de protectie, existand un stoc de peste 37 de milioane de masti doar in invatamantul preuniversitar. „Ultimele date pe care le avem din teritoriu arata un stoc de peste 37 de milioane de masti…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat miercuri, la Parlament, ca profesorii cu „vulnerabilitati certificate medical” vor putea preda online, transmite Agerpres . „Cu totii ne dorim revenirea la normalitate. Normalitate inseamna scoala cu prezenta fizica, chiar daca vom adauga componente de…

- Ziarul Unirea Elevii și profesorii cu boli cronice vor putea sa faca orele online și dupa redeschiderea școlilor. Declarațiile Ministrului Educației Miercuri, la Parlament, Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca profesorii cu „vulnerabilitati certificate medical” vor putea preda online,…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat la Digi24 ca scenariul hibrid nu va mai exista din 8 februarie, atunci cand ar urma ca elevii sa revina in școli. Exista trei scenarii stabilite pentru reluarea cursurilor in format fizic, in funcție de evoluția ratei de infectare la nivel local.

- Ministrul Educației a vorbit din nou despre posibilitatea de a redeschide școlile din data de 8 februarie. Cu toate astea, el a explicat ca aceasta decizie depinde și de campania de vaccinare de pana la acea data. Ministerul Educției iși dorește „deschiderea cat mai grabnica a școlilor, in funcție de…