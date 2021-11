Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, ca 68% din scoli incep cursurile cu prezenta fizica, pe primele locuri aflandu-se judetele Dolj, Valcea si Dambovita. Sorin Cimpeanu a declarat, sambata, la postul B1 Tv, ca acest criteriu, ca 60% din personalul din invatamant sa fie vaccinat…

- Sorin Cimpeanu, ministrul interimar al Educației, a anunțat ca 68% dintre școlile și gradinițele din Romania vor incepe cursurile luni cu prezența fizica. Sambata seara, oficialul a subliniat la B1TV, ca profesorii reprezenta cea mai numeroasa categorie profesionala ca grad de vaccinare impotriva COVID-19.…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat ca elevii vor reveni in banci, doar daca in randul personalului școlii este o rata de vaccinare de 60%. Criteriul a fost inițial anunțat de președintele Iohannis, intr-o conferința de presa. Acum, oficialii din educație ofera noi detalii despre cum se…

- Ministrul interimar al Educației a anunțat și a cui a fost propunerea reluarii cursurilor cu prezența fizica la finalul semestrului intai și cum se va proceda pentru aplicarea acestei masuri in siguranța.„Elevii de gimnaziu și liceu din școlile publice se vor intoarce la școala cu prezența fizica de…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, susține ca, in opinia sa, profesorii nu pot fi obligați sa se testeze atat timp cat prezența lor in școli este in interesul elevilor. Mai spune ca, in cazurile simptomatice, au dreptul sa fie testați pe banii DSP. Din ce bani vor fi testați profesorii dupa 6 la mia…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca, daca tendinta actuala de crestere a numarului de infectari cu SARS-CoV-2 se pastreaza, in luna octombrie ar putea fi atins pragul de sase cazuri de COVID-19 la o mie de locuitori, cand scolile din acea localitate vor trece in online. „Rata de infectare…

- Parinții vor primi un formular in care vor raspunde la intrebarea daca iși vaccineaza sau nu copiii. Pentru asta, in fiecare școala va exista o persoana care va ține legatura cu ei, spune ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, potrivit digi24.ro Cimpeanu a spus ca ministerul pregateste formulare prin…

- O cantitate de peste 41 tone de deseuri a fost colectata separat de scoli din sase judete si din Capitala, in cadrul celei de-a doua editii a proiectului "Azi pentru Maine in Scoala", informeaza organizatorii campaniei, intr-un comunicat de presa transmis, marti, AGERPRES. Potrivit reprezentantilor…