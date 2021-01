Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației a declarat duminica, la Digi24, intrebat daca pe 8 februarie se deschid școlile, ca „decizia va fi asumata in data de 2 februarie, sub rezerva evoluției epidemiologice”. Citește și: Sondaj CURS: Cum stau partidele in intenția de vot din Capitala „Tot ce pot sa va…

- Ministrul Educatiei Nationale, Sorin Cimpeanu, afirma ca 15% dintre cele peste 26.000 de cladiri in care functioneaza unitati de invatamant, camine scolare, cantine si sali de sport ale scolilor nu detin autorizatie de securitate la incendiu desi necesita acest document. „Scolile din Romania,…

- Un nou incendiu a izbucnit in spitalele din Romania, la doua luni de la precedenta tragedie, din Piatra Neamț. Vineri dimineața, la ora 05:05, un apel la 112 anunța ca flacarile au cuprins Spitalul ”Matei Balș” din Capitala. Pana la aceasta ora, 5 persoane au decedat și peste 100 au fost evacuate. Toți…

- Mircea Dinescu, celebrul poet, dar și prezentator tv, este, de cateva saptamani, pensionar cu acte in regula. El sustine ca a trebuit sa faca acest pas pentru a-și asigura existenta, dupa ce a dat faliment cu restaurantele lui din București. Primul om din Romania care a MURIT dupa ce s-a vaccinat…

- Un proiect national lansat de ASAP va fi pus in practica de catre Primaria Sectorului 6 si Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, aducand astfel colectarea selectiva in scolile din Romania.

- Cați elevi și profesori nu au dispozitive sau internet pentru acces la școala online, cați profesori s-au pensionat de la inceputul anului și cați dintre cei care s-au pensionat lucreaza in continuare pe posturile de pe care s-au pensionat, sunt cateva dintre statisticile cerute de Ministerul Educației…

- In urma cu o luna, inainte ca toata țara sa treaca la invațamantul online, acoperișul unei școli din comuna Sancel, județul Alba, a luat foc in timp ce elevii erau la ore. Acum doi ani, Școala 124 din Capitala a luat foc din cauza unei rețele electrice vechi. Cladirea fusese reabilitata, dar la instalația…

- Spitalul Municipal Dorohoi functioneaza fara autorizatie de securitate la incendiu, din cauza ca unitatea medicala nu dispune de cai de evacuare pentru situatii de urgenta, a declarat, pentru Agerpres, inspectorul sef al Inspectoratului pentru Situatii...