- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a anuntat, marti, ca, de la adoptarea ordonantei care prevede majoriri salariale pentru angajatii din invatamant, peste 15.000 de salariati au renuntat la greva.

- „Vom face tot ce putem pentru a evita greva generala a profesorilor. Consider ca, in ceea ce privește actul educațional, el trebuie afectat cat mai puțin de astfel de chestiuni. Exista perspectiva unei intalniri, la nivelul liderilor coaliției, in zilele urmatoare. Vreau sa cred ca nu ajungem luni la…

- Ministrul Educatiei, Ligia Deca, a declarat, sambata, ca are incredere ca nu se va ajunge la greva generala in invatamant, iar anul scolar se va finaliza cu bine, mentionand ca si cadrele didactice doresc acest lucru si ca este nevoie de gasirea de solutii.

