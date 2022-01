Stiri pe aceeasi tema

- Pana la inceputul saptamanii viitoare vor fi livrate in școli 10 milioane de teste pentru preșcolari, elevi si angajați din invațamant, a anunțat vineri ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. „Ministerul Educației, la solicitarea Inspectoratului General Pentru Situații de Urgența, a transmis repartizarea…

- "Ministerul Educației, la solicitarea Inspectoratului General Pentru Situații de Urgența, a transmis repartizarea pe județe pentru primul lot de teste rapide pe baza de saliva (10 milioane de teste) pentru a putea fi utilizate incepand de saptamana viitoare (cea de-a doua saptamana a semestrului 2),"…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a afirmat referindu-se la lipsa testelor de saliva in scoli in aceasta saptamana ca nu il intereseaza explicatiile si este nevoie de acestea pentru a avea un mediu sigur in unitatile de invatamant. El a precizat ca Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta…

- „Din aceste 176 de cazuri pozitive, 45 au fost confirmate, 85 au fost infirmate prin teste PCR, iar 46 nu au primit un raspuns pentru ca nu poți sa obligi parinții sa mearga la testare PCR, nu exista obligativitate legala, deși ar trebui sa fie acest lucru. Deci 35% este rata de validare”, a afirmat…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca joi vor fi distribuite 6,5 milioane de teste de saliva in scolile din toata tara.Conform informarii primite chiar azi de la Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, s au semnat doua ordine de distributie ale comandantului actiunii, de distributie…

- Primele teste de saliva comandate de statul roman și destinate eleviilor au ajuns in țara cu intarziere. Lotul a fost livrat astazi, 25 noiembrie 2021, cu o intarziere de o zi, iar testele sunt distribuite de urgența in teritoriu. Anunțul a fost facut de ministrul interimar al Educației, Sorin Cimpeanu,…

- Elevii sau cadrele didactice vor putea fi testate de saptamana viitoare, procedura fiind in curs de finalizare, a anunțat luni Sorin Cimpeanu, ministrul Educației. „Tocmai am avut o discutie cu reprezentantii ONAC. Procedura de achizitie este in curs de finalizare, iar saptamana viitoare am primit garantii…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca, de saptamana viitoare, vor fi disponibile testele pe baza de saliva in scoli. Sorin Cimpeanu a fost intrebat, luni, intr-o conferinta de presa, care mai este situatia testelor de saliva pentru scoli. „Tocmai ce am avut o discutie cu reprezentantii…