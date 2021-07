Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, s-a aratat increzator in sansele sale de a castiga o medalie la ciclism la Jocurile Paralimpice de la Tokyo, chiar daca a precizat ca de la preluarea mandatului nu a mai avut foarte mult timp sa se antreneze. "Sincer mi-as dori sa fiu pregatit,…

- Fostul rutier Alex Ciocan a fost ales, sambata, in functia de presedinte ale Federatiei Romane de Ciclism. Noii vicepresedinti ai forului national sunt Carmen Babaita si Stefan Leibner, iar Mariana Macovei, Bogdan Branza si Szabolcs Sebestyen sunt membri ai Consiliului de Administratie, potrivit Revistei…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, va participa in acest weekend la a doua sa competitie de ciclism din acest an. Eduard Novak va putea fi vazut in acest week-end la Turul Colinelor Bacau. „La acest sfarsit de saptamana voi participa la a doua mea competitie de ciclism din acest an. Sunt…

- Ministrul Tineretului și Sportului a anunțat ca a convocat AGA Extraordinara a Federației Romane de Ciclism. Aceasta este o masura la care se apeleaza in premiera, in virtutea prerogativelor legale conferite...

- Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, prezent, joi seara, la Forumul National Paralimpic desfasurat la Izvorani, a declarat ca in opinia sa Romania poate castiga 2-3 medalii la Jocurile Paralimpice de la Tokyo. "Cred ca 2-3 medalii la Jocurile Paralimpice ar fi un pronostic…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, s-a intalnit, joi, cu componentii lotului de lupte al Romaniei si a inmanat diplome de merit sportivilor calificati la Jocurile Olimpice de la Tokyo. "Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, i-a felicitat astazi pe campionii romani…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, a anuntat ca va participa in acest weekend la Turul Municipiului Deva, prima sa competitie de ciclism din acest an. “Dupa atatea luni de pregatire si munca de birou, sambata si duminica voi participa la prima mea competitie de ciclism din acest…