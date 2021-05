Ministrul Eduard Novak - concurent la Turul Ciclist al Municipiului Deva

Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, a concurat sambata la Turul Ciclist al Municipiului Deva, competitia fiind structurata in doua etape - contratimp si fond - pe 8 si 9 mai, in organizarea Clubului Sportiv Faerag. Concursul, ajuns la editia a IX-a, este primul de acest fel organizat in tara in acest an. Eduard Novak se numara printre participantii care au luat parte la Turul Ciclist al Municipiului Deva si in anii anteriori. "In primul rand, este prima competitie in tara, dar mai mult de atat, de mai multi ani particip aici, la Deva. Imi place aici. Mai sunt inca patru luni de pregatire…