- Guvernul nu are nicio intentie sa anuleze voucherele de vacanta, acestea vor fi acordate in continuare, a declarat joi ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, la deschiderea Targului de Turism al Romaniei. "Nu avem nicio intentie sa oprim voucherele de vacanta, am spus-o…

- Ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu a anunțat eliminarea blocajelor intampinate de beneficiarii Start-up Nation, dupa o ședința de analiza pe stadiul ediției a doua a programului, potrivit Mediafax.500 de beneficiari ai Start-up Nation sunt in acest moment blocați…

- Noul Guvern va pastra voucherele de vacanta pentru bugetari si are un proiect si pentru mediul privat, astfel incat companiile sa-si deduca suma de 1.450 de lei din impozitul pe profit, a declarat, miercuri, ministrul propus pentru Economie, Energie si Mediul de Afaceri, Virgil Popescu, in cadrul…