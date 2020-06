Stiri pe aceeasi tema

- Practica actuala a furnizorilor de gaze naturale de a trimite clientilor oferte de contracte pentru perioada de dupa liberalizarea pietei la un pret similar cu cel din contractele anterioare este o golanie, in conditiile in care pretul de achizitie al gazelor de catre furnizori va fi mult mai mic dupa…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu a declarat ca va avea o intalnire cu furnizorii de gaze naturale pentru a le explica ca parte din reducerea pretului la achizitie trebuie sa se regaseasca in pretul consumatorului. "Ceea ce fac furnizorii in momentul de fata - sa trimita oferte (pentru perioada…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, a declarat, pentru B1 TV, ca liberalizarea prețurilor la gazele naturale se va produce de la 1 iulie, dat fiind ca Guvernul PNL a abrogat, la 1 ianuarie, controversata Ordonanța de Urgența 114. Ministrul liberal a declarat, din nou, ca aceasta OUG…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, estimeaza ca va exista un necesar de circa 100 de milioane de masti de protectie dupa ridicarea restrictiilor din 15 mai. Virgil Popescu precizeaza ca pretul unei masti ar trebui sa fie de aproximativ doi lei. "Estimam ca va fi un necesar de 100 de milioane de masti…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, spune ca primele estimari arata ca va exista un necesar de circa 100 de milioane de masti de protectie dupa ridicarea restrictiilor din 15 mai. Cel mult 30% va putea fi asigurat din productie interna, iar pretul ar trebui sa fie de aproximativ 2 lei pe bucata. „Estimam…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu sustine ca vor fi asigurate mastile de protectie pentru populatie, dupa data de 15 mai, cand acestea vor deveni obligatorii in transportul in comun si in spatiile publice inchise, atat de la producatorii interni cat si din import,…

- Ministrul Economiei, la Stirile PRO TV: Tarifele pentru gaze si electricitate vor scadea din vara Tarifele pentru gaze naturale si energie electrica vor scadea din aceasta vara, a declarat pentru Stirile PRO TV, ministrul Economiei, Virgil Popescu. Acesta a mai anunţat că intenţionează…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a afirmat luni ca in cel mult doua saptamani vor exista pe piata produse biocide si masti pentru populatie "la preturi normale", adaugand ca se va interveni "in forta" daca unii producatori nu vor respecta anumite reguli si vor specula acest moment. …