- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a fost testat pozitiv la SARS-COV2, potrivit unui anunt facut de acesta pe pagina sa de Facebook. "Astazi am fost testat pozitiv cu COVID - 19. Am urmat protocolul si sunt increzator ca va fi bine. Sambata am fost testat pentru plecarea…

