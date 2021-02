Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat, luni seara, la B1TV, ca Romania va scoate din Marea Neagra ”mai mult gaz decat poate consuma”, astfel ca poate deveni un furnizor important de gaz. Anunț important pentru mineri de la ministrul Muncii. Cand iși vor primi banii Popescu a dat asigura…

- „Vom scoate din Marea Neagra mai mult gaz decat vom putea consuma. Primul gaz scos din Marea Neagra va fi anul acesta. Pana vom scoate gazul cel mult, ca sa zic așa, vom avea timp sa construim mai multe centrale (…) Legea offshore va fi modificata in Parlament.Daca vom avea un surplus de gaz, vom putea…

- Intervențiile de natura populista din piața de gaze, care au inceput cu Ordonanța 114/2019 și au fost urmate de Programul Gas Price Release, au inceput sa produca efecte inverse și neanticipate in piața. Daca in 2019 și 2020, Romania a devenit un adevarat importator de gaze din Ungaria (gazele proveneau…

- Premeirul Florin Cițu transmite cadrelor didactice, in prim zi cu prezența fizica la școala dupa o lunga perioada, ca este important sa se vaccineze. “Fac un apel catre profesori sa se vaccineze. E important ca sa avem un an școlar fara probleme. Romania se menține la nivel mondial pe locul 14. Bineințeles…

- Noua varianta britanica a tulpinii SARS-CoV-2 a fost depistata și la Suceava, la un barbat de 39 de ani care a venit in Romania din Marea Britanie in 5 ianuarie. Cand a devenit simptomatic, barbatul era in carantina la domiciliu, precizeaza Ministerul Sanatații. A fost testat pozitiv in data de 9 ianuarie…

- Romania are cea mai mare povara fiscala pe salariul minim, angajatii facand salariul aproape jumatate-jumatate cu statul, a declarat ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Mediului de Afaceri, Claudiu Nasui. El iși propune ca din 2022 sa inceapa aplicarea masurii privind zero taxe pe salariul minim…

- Angajatorii din Romania sunt bulversați de o gafa a Guvernului Cițu. Executivul a uitat sa precizeze in hotararea prin care a fost marit salariul minim ca intra in vigoare de la 2021. Astfel, nimeni nu știe cum sa procedeze și sa opereze aceasta modificare: de la 1 ianuarie sau din 13 ianuarie, cand…

- Mai mult de jumatate din consumatorii casnici de energie electrica din Romania, respectiv peste 4,5 milioane, se incadreaza la categoria de consumatori vulnerabili, avand un consum mediu de 55 kWh pe luna, potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE), remis, miercuri,…