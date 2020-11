Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Economiei a transmis joi 5.421 de contracte catre antreprenorii care au aplicat pentru microgranturi in cadrul schemei 1 a programului pentru IMM-uri iar beneficiarii vor primi fondurile dupa ce vor semna aceste documente. Schema 1 prevede acordarea de microgranturi de 2000 de euro…

- Modificarile la Ordonanta 130 prin care se aproba trei scheme de ajutor de stat pentru intreprinderile mici si mijlocii au fost anuntate la finalul sedintei de Guvern de catre ministru Economiei, Virgil Popescu. "Prin modificarile la aceasta ordonanta practic am suplimentat bugetul schemei 2 pana…

- Premierul Ludovic Orban i-a transmis, miercuri, ministrului economiei, Virgil Popescu, ca trebuie grabita inceperea platilor pe schema de ajutor pentru companiile afectate de COVID, Popescu precizand ca sunt validate 5.100 de cereri pentru microgranturi si in maximum doua zile acestor firme le vor…

- „Stadiul programului de ajutor pentru intreprinderile mici si mijloci din cadrul Ministerului Economiei: - Masura 1- In momentul acesta sunt validate 5.100 de cereri de finantare pentru schema de ajutor referitoare la microgranturi. Maine se vor trimite firmelor, prin platforma online, contractele…

- Viceprim-ministrul Raluca Turcan a anuntat miercuri ca, in urma discutiilor cu reprezentanti ai domeniului cultural-artistic romanesc, a fost decisa implemetarea unei scheme de ajutor de stat in valoare de 100 de milioane de euro, sub forma unor granturi. Memorandumul va fi prezentat miercuri…

- Virgil Popescu, ministrul economiei a declarat ca se lucreaza la o schema de ajutor de stat pentru agenții economici din domeniul HoReCa, grav afectați, in contextul pandemiei de coronavirus, noteaza B1 TV.Ministrul economiei a precizat ca agenții economici vor primi 20 % pentru pierderea suferita la…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, i-a solicitat premierului, miercuri, in sedinta de guvern, redeschiderea apelului la schema 1 pentru IMM-uri, privind acordarea de microgranturi pentru IMM-uri, prin includerea in randul apelantilor eligibili si a companiilor care s-au infiintat in cursul anului…

- Sectorul cultural independent este unul dintre cele mai afectate de restrictiile impuse de pandemia provocata de virusul Sars-Cov2. Pentru a-i veni in intampinare, astazi a avut loc o noua intalnire, la care au participat premierul Ludovic Orban, vicepremierul Raluca Turcan, ministrul finantelor publice…