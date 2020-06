Stiri pe aceeasi tema

- Modificarea legii offshore nu se poate face doar de catre Guvern, ci are nevoie de consens politic, pentru ca este un proiect major pentru Romania, a declarat, joi seara, Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, declarandu-se convins ca liberalii vor debloca investitiile…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, a declarat, pentru B1 TV, ca liberalizarea prețurilor la gazele naturale se va produce de la 1 iulie, dat fiind ca Guvernul PNL a abrogat, la 1 ianuarie, controversata Ordonanța de Urgența 114. Ministrul liberal a declarat, din nou, ca aceasta OUG…

- "Turismul romanesc merita! In ultimii ani, 1 mai reprezenta inceperea sezonului turistic in Romania. Din pacate, anul acesta, criza generata de COVID-19 a desfiintat aceasta traditie. Cu siguranta saptamana viitoare voi incerca sa am o intalnire cu organizatiile reprezentative din acest sector al…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a declarat duminica seara ca sunt discutii in Guvern si sunt luate in calcul mai multe scenarii legate de salariatii bugetari, iar la Ministerul Muncii se lucreaza, probabil, la o analiza pe acest subiect."Avem discutii…

- Eliberarea Certificatelor de Situatie de Urgenta prin platforma creata de Ministerul Economiei va incepe peste cateva zile, a transmis, miercuri, ministrul de resort, Virgil Popescu, pe Facebook, informeaza Agerpres. „Certificatele de Situatie de Urgenta vor fi eliberate in curand. Platforma este gata,…

- ”Da, am pregatit masuri care sa vina in sprijinul celor afectati de criza coronavirusului. O parte din aceste masuri vor putea fi accesate incepand de saptamana viitoare si, alaturi de colegii din Guvern, vom pregati si alte masuri”, anunta pe Facebook ministrul Economiei. Conform ministrului…

- Executivul va pregati un set de masuri economice pentru a sprijini societatile economice afectate de criza generata de noul coronavirus, sustine, intr-un comunicat de presa, Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, el subliniind faptul ca economia trebuie sa mearga inainte,…