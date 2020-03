Stiri pe aceeasi tema

- Pentru combaterea raspândirii infecției cu Covid-19 și pentru protecția, siguranța și securitatea calatorilor și a personalului propriu, CFR Calatori a decis sa ia masuri pentru a asigura spațiu între pasageri, în trenuri. Se va aplica regula - un loc liber, un loc ocupat - astfel…

- Virgil Popescu, ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, a transmis un mesaj in contextul decretarii starii de urgența, anunțand faptul ca Executivul va pregati un set de masuri economice pentru a sprijini societațile economice afectate de

- Primarul general Ion Ceban a prezentat, in aceasta dimineața, situația la nivelul mun. Chișinau, in contextul desfașurarii acțiunilor de prevenire a infecției cu Covid-19. Edilul a anunțat ca majoritatea angajaților Primariei și serviciilor municipale vor lucra de acasa, iar persoanele in etate, cele…

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu lanseaza un apel la guvernanți pentru folosirea mecanismele europene disponibile in acest moment pentru combaterea coronavirus și efectele sale asupra economiei:„Romania trebuie sa foloseasca toate mecanismele europene disponibile in acest moment pentru…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, se documenteaza pentru a propune in scurt timp masuri pentru a veni in sprijinul mediului de afaceri, potrivit unei postari pe pagina sa de Facebook. "Facand treaba! Ma documentez pentru a propune in cel mai scurt timp masuri pe care…

- Discreta in ultimul timp, Angela Merkel, cancelarul Germaniei, a fost nevoita sa iasa din nou in fata si sa gestioneze dosarul Covid-19. Dupa criza financiara si apoi cea a migrantilor, aceasta este a treia sa provocare majora de cand conduce ce mai mare economie a Europei. Guvernul condus de ea a adoptat…

- In contextul epidemiologic actual legat de aparitia si raspandirea noului coronavirus COVID- 19, va informam cu privire la urmatoarele masuri implementate in cadrul SCJU Sibiu. SCJU Sibiu este pregatit in orice moment pentru suplimentarea numarului de paturi alocate in cadrul Sectiei Clinice Boli Infectioase…

- USR cere autoritatilor luarea de masuri urgente care sa reduca riscurile de raspandire a noului virus care afecteaza populatia globului. Post-ul DAMBOVITA Covid-19: USR cere masuri urgente in criza coronavirus apare prima data in Gazeta Dambovitei .