Ministrul Economiei trimite Corpul de Control la Complexul Energetic Hunedoara şi la Termocentrala Mintia: Doresc o verificare amplă “Sunt mai multe aspecte asupra carora am suspiciuni si pe care le doresc elucidate pe deplin, aspecte deosebit de importante pentru bunul mers al economiei si al sistemului energetic national. Doresc o verificare ampla in legatura cu situatia producerii energiei electrice, cu aprovizionarea cu carbune si in legatura cu stocurile existente, mai ales ca am intrat din plin in sezonul rece. Totodata, vreau sa vad cum au fost respectate regulile privind oganizarea si functionarea celor doua entitati, cum s-au respectat procedurile de achizitii si care este gradul de realizare al investitiilor aprobate”,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

