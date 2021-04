Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, s-a aratat incantat, luni, de faptul ca rata de incidența in Capitala a scazut sub 3,5. El i-a indeamnat pe bucureșteni sa respecte in continuare masurile de prevenție, astfel incat restricțiile sa fie ridicate in totalitate. „O veste foarte buna! Astazi rata de infectare…

- ANRE a aplicat amenzi contravenționale in valoare de 1.110.000 de lei furnizorilor de energie electrica, dupa controalele efectuate in contextul liberalizarii pieței. Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a anunțat, luni, ca, in urma finalizarii acțiunilor de control, s-au…

- Grecia iși deschide granitele pentru turisti din 16 aprilie. Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui, a anunțat, luni, ca romanii au nevoie, la intrarea in Grecia, doar de un document de calatorie, un test PCR negativ sau certificat de vaccinare. „Pentru turistii romani,…

- In ziua in care Compania Transgaz a anunțat rezilierea istorica a contractului cu compania ruseasca, Gazprom, ministrul Economiei, Virgil Popescu a anunțat ca extracția de gaz din perimetrele Romaniei de la Marea Neagra va incepe anul acesta, prin compania Black Sea Oil&Gas. Prima molecula de gaz romanesc…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui, a anunțat ca in ședința de guvern s-a stabilit ca ajutoarele pentru industria Horeca nu vor mai fi acordate pe principiul „primul venit, primul servit”, stabilit in pandemie de Guvernul condus de Ludovic Orban. Practic, noua ordonanța…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anuntat, dupa intalnirea de vineri cu reprezentantii minerilor, ca s-au gasit solutii pe termen scurt, respectiv o OUG careva permite plata salariilor pentru urmatoarele trei luni. Actul normativ va fi publicat vineri seara in Monitorul Oficial, iar la inceputul…

- Pe fondul scandalului declanșat de liberalizarea pieței de energie electrica, lucru care nu s-a intamplat și la liberalizarea pieței de gaze, consumatorii casnici au intrat in panica. Prima lor grija a fost aceea ca ar putea ramane fara curent sau gaze, daca nu au ales un furnizor concurențial sau daca…