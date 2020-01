Industria de apararea a Romaniei se va relansa si isi va aduce aportul la Produsul Intern Brut, a declarat, marti seara, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu. "Eu sunt foarte optimist ca si industria de aparare romaneasca se va relansa si isi va aduce aportul la Produsul Intern Brut al Romaniei. Eu cred ca le va iesi. Mai mult, am incercat sa si iesim pe piata. Directorul Romarm a fost in Egipt saptamana trecuta si a venit cu un memorandum semnat. Sunt foarte interesati, si o sa merg si eu acolo sa discut cu omologul meu, sa colaboram si sa vindem in Egipt, care…