Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a declarat joi ca Legea 173/2020, prin care Parlamentul a interzis Guvernului, pe o perioada de doi, vanzarea participatiilor detinute de stat la companii, trebuie modificata. "E vorba de acea celebra lege - 173/2020, prin care Parlamentul, pe o perioada…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a afirmat joi ca doreste ca sub umbrela Lockheed Martin sa fie creat un pol de dezvoltare in cadrul industriei aeronautice romanesti. Acesta a participat joi la semnarea Memorandumului de Intelegere intre companiile ROMAERO si Sikorsky, parte a grupului…

- Hidroelectrica poate livra energie direct catre populatie, la un pret mult mai mic decat cel din prezent, ceea ce ar putea duce la scaderea tarifelor in toata piata, susține ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu. El acuza compania ca nu promoveaza prețuri mai mici pentru…

- Ministrul Economiei: ”Hidroelectrica poate livra direct catre populatie energie mult mai ieftina și ar face un business bun, dar nu face nimic pentru promovarea ofertei” Hidroelectrica poate livra direct catre populatie energie la un pret mult mai mic decat cel din prezent, ceea ce ar putea…

- Hidroelectrica poate livra direct catre populatie energie la un pret mult mai mic decat cel din prezent, ceea ce ar putea duce la scaderea tarifelor in toata piata, insa compania nu a avut pana acum o strategie coerenta de marketing, a declarat ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a declarat ca este dezamagit de companiile de stat Romgaz si Hidroelectrica pentru ca nu intra pe piata de furnizare catre clientii casnici si a avertizat ca va lua masuri in cazul in care nu se va schimba nimic in politica lor…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a declarat ca este dezamagit de companiile de stat Romgaz si Hidroelectrica pentru ca nu intra pe piata de furnizare catre clientii casnici si a avertizat ca va lua masuri in cazul in care nu se va schimba nimic in politica lor…

- Virgil Popescu, ministrul Economiei, a spus marți seara la Digi24 ca la finalul acestei saptamani se va lua decizia redeschiderii restaurantelor, insa acest lucru nu va fi posibil „daca se mențin lucrurile astea”, facand referire la numarul de cazuri noi de coronavirus. „Trebuie și romanii sa ințeleaga…