- Ministrul Economiei Virgil Popescu recomanda tuturor romanilor care sunt nemulțumiți de facturi sa iși schimbe furnizorul de gaze, oficialul spunand ca el a facut acest lucru, iar acum are facturi cu 15% mai mici.De la 1 iulie a avut loc liberalizarea pieței gazelor, ceea ce inseamna ca orice client…

- Ministrul Economiei spune ca și-a schimbat furnizorul de gaze, dupa liberalizarea pieței de la 1 iulie, si platește o factura mai mica cu 15% Ministrul Economiei Virgil Popescu afirma ca si-a schimbat furnizorul traditional de gaze in urma cu trei saptamani, iar acum plateste o factura mai mica cu 15%,…

- Odata cu liberalizarea pieței de gaze naturale de la 1 iulie, orice consumator casnic are dreptul sa isi schimbe furnizorul prin alegerea unei oferte din piața libera. In acelasi timp, consumatorul are si dreptul la o informare corecta pentru a alege oferta care se potrivește cel mai bine nevoilor sale.…

- Odata cu liberalizarea piețelor de energie electrica și gaze naturale au aparut companii noi care ofera aceleași servicii ca furnizorii tradiționali, la prețuri mai competitive. Mircea Bica – CEO Nova Power & Gas, ne-a raspuns la cateva intrebari legate de motivele pentru care un consumator ar trece…

- Guvernul a adoptat legislația care permite liberalizarea pietei gazelor naturale. Ministrul Economiei: Pretul platit de populatie va fi mai mic cu 10-15%, dupa 1 iulie Pretul gazelor platit de populatie va fi mai mic cu 10-15%, dupa liberalizarea pieței, la 1 iulie, a declarat mnistrul Economiei, Virgil…

- Ministrul Economiei: “Gazele ar trebui sa se ieftineasca cu 15-20%, dupa liberalizarea pieței, la 1 iulie.” Cum iși pot schimba consumatorii furnizorul Gazele pentru populatie se vor ieftini in luna iulie, odata cu liberalizarea pietei, iar consumatorii casnici isi pot schimba oricand furnizorul…

- "In ciuda faptului ca autoritatile au decis plafonarea pretului la utilitati pe perioada starii de urgenta pentru a atenua impactul financiar al epidemiei de coronavirus asupra consumatorilor casnici, aproape jumatate (45%) dintre clientii de gaze naturale considera ca preturile la gaze vor creste…

- Majoritatea consumatorilor se așteapta la o scumpire a gazelor dupa liberalizarea prețurilor, la 1 iulie. Doar 1 din 5 așteapta o factura mai mica Majoritatea consumatorilor casnici de gaze, adica 45% dintre cei care au participat la un sondaj pe aceasta tema, se asteapta la scumpiri dupa 1 iulie, cand…