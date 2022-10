”Economia romaneasca are nevoie de sprijin in acest moment poate chiar mai mult decat in anii anteriori, pentru ca aceste crize suprapuse practic au afectat foarte mult capacitatea acestor companii de a absorbi socurile economice. Dar economia romaneasca nu e diferita fata de economia europeana”, a afirmat ministrul Economiei, joi, intr-o conferinta de presa la Targoviste. Florin Spataru a subliniat, in acest context, ca la nivel european multe companii regandesc planurile de dezvoltare si reduc capacitati de productie pe fondul noilor realitati: intreruperi pe lantul de aprovizionare, lipsa…