Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, MIERCURI 15 IULIE 2020. Adu lumina in intuneric!

Adu lumina si nu mai e intuneric! Tensiune, dramatism... Soarele in Rac face opozitie cu Pluto in Capricorn. Pluto a construit o adevarata fortareata in taramul tenebrelor. Iar Soarele vine sa faca lumina, ceea ce-ti aduce… [citeste mai departe]