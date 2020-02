Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Energiei, Turismului si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, a declarat ca Romania ar putea sa extraga gaze din Marea Neagra in 2022, daca legea va fi aprobata in urmatoarea sesiune parlamentara care va incepe in februarie.

- Americanii de la ExxonMobil negociaza cu rusii de la Lukoil si cu polonezii de la PGNiG vanzarea participatiei de 50% din perimetrul petrolifer Neptun Deep din Marea Neagra, au declarat, luni, pentru AGERPRES, surse din sectorul energetic. "Exxon se afla in discutii cu cele doua companii.…

- ​Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a afirmat, joi seara, ca i-a cerut comisarului european pentru concurenta si vicepresedinte al Comisiei Europene, Margrethe Vestager, sa îl lase sa continue restructurarea începuta la CFR Marfa si aceasta i-a garantat ca pâna în martie…

- Romania isi va asuma in fata Comisiei Europene o tinta de energie regenerabila de 30,5% pentru anul 2030, in crestere fata de obiectivul de 27,9% estimat anterior, au declarat, marti, pentru AGERPRES, surse din Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri. "In acest moment, lucram…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Daniel-Virgil Popescu, a declarat joi ca in Romania nu s-a facut promovare turistica tintita si nu exista un management coordonat al destinatiilor turistice, iar principala problema a Romaniei turistice este infrastructura.

- Guvernul nu are nicio intentie sa anuleze voucherele de vacanta, acestea vor fi acordate in continuare, a declarat joi ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, la deschiderea Targului de Turism al Romaniei, informeaza Agerpres.Citește și: Romania − granarul Europei,…

- Cartel Alfa a transmis, miercuri, o scrisoare deschisa ministrului Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil-Daniel Popescu, in care atrage atentia asupra situatiei Companiei Nationale a Uraniului. "Singurul producator de combustibil nuclear se afla in blocaj, iar salariatii sai nu…