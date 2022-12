Stiri pe aceeasi tema

- Centrala nucleara Zaporojie (sudul Ucrainei) ramane sub controlul Rusiei, a declarat luni administratia instalata de Moscova in orasul ocupat Enerhodar unde se afla uzina, dupa ce un inalt oficial ucrainean sugerase in urma cu o zi ca ar exista semne ca fortele ruse s-ar pregati sa plece de aici, potrivit…

- Marți, 1 noiembrie, un tribunal rus a amendat proprietarul Wikimedia Foundation, proprietarul Wikipedia, cu 2 milioane de ruble (32.600 de dolari) pentru articole referitoare la razboiul din Ucraina, a declarat șeful filialei din Rusia a fundației, citat de Reuters și G4media. Stanislav Kozlovsky a…

- La sfarsitul lunii iunie, Nokian Tyres a declarat ca va initia o iesire controlata de pe piata rusa, din cauza razboiului Rusiei din Ucraina. Compania, care producea 80% din anvelopele sale pentru autoturisme in Rusia, desfasura operatiuni in aceasta tara din 2005. ”Tranzactia este supusa aprobarii…

- „Avem o a doua mare tema – Ucraina si razboiul declansat de Rusia impotriva Ucrainei. Rusia a trecut la un nou nivel de atac, sunt atacate tinte civile. Preponderent e o abordare pe care o dezavuam complet si vom condamna impreuna acest comportament al Rusiei. Suntem solidari cu Ucraina, vom continua…

- NATO isi va spori ajutorul pentru Ucraina drept raspuns la referendumurile false pe care Rusia le deruleaza in teritoriile ocupate din tara vecina, a declarat vineri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, relateaza Reuters.El a facut aceste declaratii in contextul in care Moscova a declansat…

- Marți, 20 septembrie, cancelarul german Olaf Scholz a declarat la New York, ca Putin va renunta la ”ambitiile sale imperiale” care risca sa distruga Ucraina si Rusia doar daca recunoaste ca nu poate castiga razboiul, transmite Reuters și Agerpres . „De aceea nu vom accepta nicio pace dictata de Rusia…

