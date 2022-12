Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Florin Spataru, respinge afirmatiile privind livrarea de arme catre Ucraina, precizand ca la institutia pe care o conduce nu exista contracte in derulare pentru echipamente sau munitie produse in Romania. „Sunt afirmatii ale unor oficiali de care eu nu am cunostinta. Ceea ce pot…

- „Sunt afirmatii ale unor oficiali de care eu nu am cunostinta. Ceea ce pot sa va spun este ca Ministerul Economiei nu are cunostinta despre contracte directe realizate intre companiile romanesti cu companii sau cu autoritati ucrainene. Aceste afirmatii legate de potentiala livrare a acestor produse…

- Șeful Statului Major General al Forțelor Armate Ruse, primul adjunct al ministrului rus al apararii, Valeri Gherasimov, a declarat recent, ca Occidentul a sporit ajutorul militar pentru Ucraina, menționand ca țari ca SUA, Marea Britanie, Polonia și Romania sunt principalii furnizori de armament ai Kievului.…

- Ministerul de Externe respinge, sambata, afirmatiile lui Vladimir Putin potrivit carora Romania ar avea pretentii teritoriale fata de Ucraina. "Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei respinge asertiunile exprimate de Presedintele Federatiei Ruse in discursul sustinut cu ocazia Zilei Unitatii Nationale,…

Ministrul Economiei, Florin Spataru, s-a intalnit, joi, cu Ambasadorului Ucrainei in Romania, Igor Prokopchuk, caruia i-a promis ajutorul pentru reconstructia tarii, anunța News.ro.