- Un fost europarlamentar PSD vrea ca, de anul viitor, sa revina in fotoliile de la Bruxelles și Strasbourg, fapt pentru care a inceput lobby-ul la unii lideri ai social-democraților. Fostul europarlamentar PSD din mandatul 2014-1019, Claudia Țapardel, vrea sa revina anul viitor in Parlamentul European…

- Consiliul Justiție și Afaceri Interne al Comisiei Europene va aduce in discuție, din nou, pe 5 decembrie, aderarea Romaniei și Bulgariei la Spațiul Schengen. Europarlamentarul USR Vlad Gheorghe anunța ca aderarea Romaniei și a Bulgariei la Schengen se va afla iar pe ordinea de zi a Consiliului JAI de…

- Marcel Ciolacu a anunțat ca a treia cerere de plata din cadrul PNRR va fi expediata pana la 1 noiembrie. El a subliniat ca procesul de pregatire a cererii de plata este incheiat. Intrebat cand va fi transmisa cererea de plata numarul 3 din PNRR, Marcel Ciolacu a precizat ca acest lucru se va intampla…

- Astazi, 17 octombrie, este Ziua internaționala pentru Eradicarea Saraciei. Pe pagina de socializare a Ministerului Educației, ministrul Ligia Deca a scris: „Muncim zi de zi in ME la programe care reduc abandonul școlar și prin care sistemul de educație din Romania poate fi ceea ce fiecare copil are…

- Lupta in PNL pentru primele cinci locuri eligibile la alegerile europarlamentare de anul viitor este in plina desfașurare, dar, in mare, s-a cam batut in cuie ce liberali vor merge cinci ani la Bruxelles, din 2024. Conducerea PNL a luat in calcul ca la alegerile europarlamentare de anul viitor, cinci…

- Marcel Ciolacu a declarat ca rectificarea bugetara va avea loc in acest an, insa nu știe daca aceasta va fi negativa sau pozitiva. „Vom face anul acesta, conform legii, rectificarea bugetara. Nu inteleg ce pricipii. Haideti sa vedem daca avem de-a face cu o rectificare pozitiva sau negativa. Asta e…

- Vești bune pentru romani: premierul Marcel Ciolacu a anunțat, sambata, ca nivelul TVA pentru alimente si medicamente nu se va majora mai mult de 9%. In ciuda insistențelor venite de la Bruxelles, care solicita masuri ferme pentru ținerea sub control a deficitului, premierul iși asuma menținerea TVA…