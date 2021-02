Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunta ca populatia nu mai este obligata sa suporte cheltuiala pentru racordurile la retelele de gaze naturale si energie electrica de la retea pana la limita de proprietate, obligatia in acest sens fiind valabila doar pentru racordul de la limita de proprietate.…

- "Legea a fost modificata la finalul anului trecut in asa fel incat racordurile la energie electrica si la gaze naturale devin gratuite, in sensul in care acest racord nu mai este platit de la conducta pana la poarta. (...) Am dreptul sa ma racordez de la conducta din strada pana la limita de proprietate,…

- "Vreau sa trag un semnal de alarma asupra unui aspect! Am patit-o si eu si, se pare, multi alti romani. Exista anumiti furnizori care au si distributie, care am vazut ca trec consumuri estimate foarte mari", a scris Virgil Popescu.Ministrul a afirmat ca ceea ce au facut furnizorii este inselatorie și…

- Romanii vor fi anuntati prin sistemul RO-ALERT de fiecare situatie deosebita declansata de vremea severa, in functie de zona de manifestare, anunta miercuri seara ministrul de Interne, Marcel Vela, anunța AGERPRES. In cursul zilei, la Ministerul Afacerilor Interne, a avut loc o sedinta privind…

- Presedintele Klaus Iohannis, insotit de premierul Ludovic Orban si ministrul Economiei, viziteaza, sambata, statia de comprimare gaze naturale Jupa, din judetul Caras-Severin, in contextul finalizarii lucrarilor din faza I la gazoductul BRUA. Administratia Prezidentiala si Guvernul au anuntat…

- Virgil Popescu, ministrul Economiei: mastile neconforme au fost retrase de pe piata. Mastile neconforme au fost retrase de pe piata de catre comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, iar raportul cu neregulile constatate si sanctionate pleaca spre Parchetul General, a scris joi,…

- Romgaz are o capacitate financiara mai mare decat Petrom si poate prelua intreaga participatie detinuta de ExxonMobil la proiectul de gaze Neptun Deep din Marea Neagra, a declarat, miercuri, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, intr-o conferinta de presa. …