Nemultumirea angajatilor din salinele aflate in subordinea societatii Salrom si protestul organizat de acestia fata de neacordarea voucherelor de vacanta de catre angajator sunt complet justificate, pentru ca acordarea voucherelor de vacanta este prevazuta in bugetul pe anul 2019, a transmis, marti, ministrul demis al Economiei, Niculae Badalau, intr-un comunicat remis AGERPRES.



Acesta a solicitat, in contextul declansarii protestelor in cadrul salinelor din subordinea Societatii Nationale a Sarii, convocarea unei Sedinte Extraordinare a Consiliului de Administratie, potrivit Regulamentului…