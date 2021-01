Stiri pe aceeasi tema

- Romania are cea mai mare povara fiscala pe salariul minim, angajatii facand salariul aproape jumi-juma cu statul, de aceea, din 2022, va incepe aplicarea masurii privind zero taxe pe salariul minim in diferite sectoare ale economiei, afirma ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Mediului de Afaceri,…

