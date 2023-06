Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului Stefan Radu Oprea a afirmat ca producatorii nu vor fi afectati de viitoarele masuri privind reducerea preturilor la alimentele de baza si nu vor fi obligati sa isi limiteze adaosul comercial.Social-democratul a adaugat ca premierul Marcel Ciolacu…

- O reducere de aproape 28% la prețurile alimentelor! Asta vizeaza Guvernul PSD-PNL prin masura anunțata de premierul Marcel Ciolacu!In loc de 22 de lei la raft ajungem undeva la 16 lei cu propunerea noastra, transmite noul ministru al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Ștefan Oprea…

- Viziunea mea asupra economiei romanesti este una simpla, bazata pe patriotismul economic si toate programele in lucru vor fi continuate, dar vom gasi si alte modalitati pentru sustinerea si dezvoltarea antreprenoriatului si turismului, a declarat, vineri, noul ministru al Economiei, Stefan Radu Oprea,…

- Nu exista risc de holera pe litoralul romanesc! In ciuda zvonurilor și informațiilor nefondate care s-au perpetuat in ultimele zile in randul turiștilor și in mass-media, Institutul Național de Sanatate Publica (INSP), care monitorizeaza calitatea apei in perioada estivala, a anunțat ca nu exista risc…

- „Am ajuns la finalul primei zile de lucru, in calitate de ministru al economiei, antreprenoriatului si turismului. La primele ore ale diminetii m-am intalnit cu colegul meu, Florin Spataru, pentru o trecere in revista a proiectelor gestionate pana acum, dar si pentru semnarea protocoalelor de predare…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Radu Oprea, a anuntat, joi seara, dupa prima sedinta a noului Executiv, primele masuri ce vor fi luate de Guvern pentru a scadea inflatia, dar si pentru a echilibra balanta comerciala prin a produce cat mai multe materiale de constructii in Romania.

- „Doresc sa fac mentiunea ca impreuna cu premierii din Polonia, Bulgaria, Ungaria si Slovacia am semnat o scrisoare pe care am inaintat-o doamnei presedinta a Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Este vorba despre o scrisoare prin care ne exprimam preocuparile fata de dificultatile cu care se confrunta…