Cine a salvat cargoul Sinaia?

Sase luni in Marea ChineiLa 11 octombrie 1976, cargoul "Sinaia" de 14.900 tdw a plecat din Constanta, in buna stare de navigabilitate. Sub comanda clc Nicolae Lazar se aflau alti 38 de marinari romani. Era incarcata cu 404 tone de aluminiu pentru Port Kelang Malaezia, 4.124 tone produse sodice pentru Saigon Vietnam, 2. 115 tone marfuri generale… [citeste mai departe]