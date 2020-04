Stiri pe aceeasi tema

- Echipamentele automatizate pentru trei linii de productie de masti chirurgicale sunt in curs de instalare la compania naționala Romarm, a scris pe Facebook ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu. “Astazi la Romarm, companie din portofoliul Ministerului Economiei, Energiei…

- Testul de productie a primelor masti sanitare in Romania a demarat duminica, iar in scurt timp se vor produce 150.000 pe masti pe zi, urmand ca, din 15 aprilie, sa se ajunga la 500.000 de bucati pe zi, a anuntat pe pagina sa de Facebook, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu.…

- Virgil Popescu susține ca i-au ieșit negative teste le la coronavirus și ca muncește la o serie de masuri, pe care le va propune in scurt timp, de sprijin pentru mediul de afaceri.Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, se documenteaza pentru a propune in scurt timp masuri…

