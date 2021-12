Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Economiei a anuntat ca bugetele majoritatii operatorilor economici cu capital de stat din industria de aparare au fost deblocate, astfel incat salariile sa poata fi platite pana la sfarsitul anului. Demersul are loc dupa intalnirea ministrului de resort, Florin Spataru, cu sindicatele din…

- Unii au numit-o o gaselnița, alții o lupta pentru putere, in care niciunul dintre lideri nu a vrut sa cedeze fotoliul de la Palatul Victoria. Dar, pentru ca toata lumea sa fie mulțumita, s-a apelat la varianta cu doi prim-miniștri prin rotație.Pentru romani a fost și un prilej de a inventa bancuri pe…

- Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru o noua sala polivalenta și a publicat marți, in Monitorul Oficial, o hotarare in acest sens. Conform documentului oficial, este vorba de obiectivul de investiții „Sala sport polivalenta 5.000 locuri” in municipiul Constanța, județul Constanța,…

- Potrivit Federatiei sindicale, in jur de 120 de persoane sunt prezente in Piata Victoriei, incepand cu ora 11:00.Principalele motive de protest vizeaza situatia grava din sistemul sanitar care duce la efecte precum incendiul de la Constanta, limitarea drepturilor angajatilor si neasigurarea unor conditii…

- Secretarul de stat Daniela Nicolescu a avut miercuri, 8 septembrie 2021, o runda de discutii cu reprezentantii Aliantei Sindicatelor din Industria de Aparare si Aeronautica (ASIAA), pentru a analiza revendicarile acestora si a gasi solutii la problemele semnalate. La discutii a participat si secretarul…