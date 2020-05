Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a declarat, miercuri, ca in momentul de fata nu exista o certitudine privind deschiderea sezonului estival pentru cetatenii romani catre Grecia, Bulgaria si Serbia incepand din 1 iunie.Acesta a mai vorvit și despre discutiile la nivel guvernamental dintre Romania,…

- Una dintre principalele preocupari pentru perioada urmatoare este ca, in Romania, sa se gaseasca masti de protectie in magazine dupa data de 15 mai, la un pret in jurul a 2 lei, a declarat ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu. "Principala preocupare a Ministerului…

- "Turismul romanesc merita! In ultimii ani, 1 mai reprezenta inceperea sezonului turistic in Romania. Din pacate, anul acesta, criza generata de COVID-19 a desfiintat aceasta traditie. Cu siguranta saptamana viitoare voi incerca sa am o intalnire cu organizatiile reprezentative din acest sector al…

- Ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu sustine ca vor fi asigurate mastile de protectie pentru populatie, dupa data de 15 mai, cand acestea vor deveni obligatorii in transportul in comun si in spatiile publice inchise, atat de la producatorii interni cat si din import,…

- Romania nu va fi afectata pe termen scurt de scaderea dramatica a pretului petrolului de pe pietele americane, iar pe fondul unul declin al cotatiei barilului Brent in Europa, vom avea o scadere a pretului la pompa al benzinei si motorinei, a declarat, marti, la Digi 24, ministrul Economiei, Energiei…

- Ministrul Economiei: Duminica a inceput productia primelor masti in Romania. Pana in 15 aprilie, se va ajunge la 500.000 de bucati pe zi Testul de productie a primelor masti sanitare in Romania a demarat duminica, iar in scurt timp se vor produce 150.000 pe masti pe zi, a anuntat pe pagina sa de Facebook,…

- Romania va incepe in curand productia de materiale esentiale precum masti, combinezoane si biocide, a anuntat marti ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, care a adaugat ca ia in cacul inclusiv redeschiderea unor fabrici inchise care pot ajuta la productia de materiale…