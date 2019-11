Ministrul Economiei: Nu exista niciun risc ca bucurestenii sa ramana fara caldura, dupa falimentul RADET

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel a decis definitiv ca RADET sa intre in faliment, menținand hotararea anterioara a Tribunalului Bucureti. Gabriela Firea a precizat imediat ca bucureștenii vor avea in continuare apa calda și caldura deoarece Primaria a luat masuri pentru a putea furniza agent termic. “Am luat masuri din…

- RADET intra in faliment! Este decizia definitiva data, marți, de magistrații Curții de Apel București. Cu puțin timp inainte ca judecatorii sa se pronunțe in acest dosar, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, i-a asigurat pe bucureșteni ca vor avea apa calda și caldura in aceast iarna. RADET…

- Curtea de Apel București a decis, luni, intrarea in faliment a RADET. Decizia este una definitiva. Magistrații Curții de Apel București au menținut, astfel, decizia din prima instanța a Tribunalului București.

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a avertizat inca de saptamana trecuta Primaria Capitalei sa fie fie pregatita pentru eventualitatea falimentului, dar primarul Gabriela Firea a asigurat ca furnizarea agentului termic nu va fi oprita, deoarece este vorba de infrastructura critica. Falimentul RADET…

- Regia Autonoma de Distributie si Transport al Energiei Termice ar putea intra luni in faliment, iar Primaria Capitalei trebuie sa fie pregatita pentru aceasta situatie, a afirmat, miercuri, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, la preluarea mandatului. „Maine vom avea…

- "Dați-mi voie sa fac o corecție, referitoare la știrile bombastice care se deruleaza chiar in aceste momente pe ecrane, firește știti neadevarate, firește fake news-uri, dar ne-am obișnuit. A ieșit noul ministru al Energiei, langa noul premier al Romaniei, sa-i sperie pe bucureșteni ca vor ramane…

- Administratorul judiciar al ELCEN, Sierra Quadrant, anunța ca nu a fost luata inca o decizie in Comitetul Creditorilor privind sistarea furnizarii agentului termic in București, discuția in acest sens fiind amanata. Sierra Quadrant a anunțat inca de saptamana trecuta ca ELCEN ia in calcul oprirea apei…

- Primaria Capitalei asigura pe bucuresteni ca nu vor ramane fara apa calda Primaria Capitalei asigura bucurestenii ca procesul de furnizare a apei calde se desfasoara normal, fara a fi pus in pericol de actuala situatie juridica sau financiara a RADET si ELCEN. Aceste precizări vin după ce…